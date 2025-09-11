Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a PJ, a investigação apurou que a arguida participou em diversos crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais, através do envio de mensagens fraudulentas em que os autores se faziam passar por filhos ou familiares em situação de emergência, levando as vítimas a efetuar transferências bancárias.

Linhas de apoio do SNS SNS 24: 808 24 24 24 App SNS: A App SNS 24 é uma aplicação móvel que permite ao cidadão aceder a um vasto conjunto de informações e serviços digitais de saúde, disponível para Android, IOS e Huawuei. Contacto acessível para cidadão surdo: Contacto com imagem/vídeo (videochamada) entre o cidadão surdo e um intérprete de língua gestual portuguesa do SNS 24.

As autoridades identificaram cerca de 20 contas bancárias abertas e utilizadas pela suspeita para receber, dissipar e ocultar os montantes obtidos ilicitamente.

Até ao momento, foram identificadas três dezenas de vítimas, em burlas ocorridas entre 2022 e 2023, estando ainda em curso diligências para apurar a dimensão total dos prejuízos.

Durante buscas domiciliárias foram apreendidos equipamentos informáticos e outros elementos de prova considerados relevantes para a investigação.

A detida será presente às autoridades judiciais competentes para interrogatório e aplicação das medidas de coação.