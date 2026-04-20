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Segundo procuradores federais norte-americanos, citados pela CNN, Shamim Mafi terá sido responsável por intermediar a venda de “drones, bombas, detonadores e milhões de munições” entre o Irão e as Forças Armadas sudanesas. A informação foi avançada pelo procurador federal Bill Essayli, através das redes sociais no domingo.

Bill Essayli divulgou ainda uma imagem que mostra um agente do FBI a acompanhar uma mulher para um carro nas imediações de um terminal do aeroporto de LAX.

Shamim Mafi, cidadã iraniana, tornou-se residente permanente legal nos Estados Unidos em 2016. Está prevista a sua apresentação esta segunda-feira no Tribunal Federal de Los Angeles. Em caso de condenação, poderá enfrentar uma pena até 20 anos de prisão.

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