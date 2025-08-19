Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A mulher, de 42 anos, foi detida no aeroporto a 12 de agosto, após os agentes dos serviços de alfândega terem desconfiado do seu comportamento, alertando as autoridades.

No total, foram apreendidos 1,4 quilos de cocaína e 43 comprimidos de ecstasy.

“Os estupefacientes estavam escondidos em seis pacotes de plástico, envolvidos em fita adesiva preta, dentro de um soutien verde, três pacotes semelhantes em roupa interior preta e num brinquedo sexual com droga no interior, que estava introduzido no corpo da mulher”, disse o diretor da unidade de narcóticos da polícia de Bali, citado pela BBC.

A mulher terá confessado que recebeu 19 mil dólares para transportar a droga, após ter estabelecido contacto com alguém no deep web em abril. A viagem teve origem em Barcelona, com escala em Doha.

A suspeita foi acusada ao abrigo das leis antidroga da Indonésia e arrisca a pena de morte, caso seja considerada culpada. O país é conhecido pelas punições severas aplicadas ao tráfico de droga, embora a execução de condenados esteja suspensa desde 2017.