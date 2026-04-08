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A esposa de um soldado norte-americano, detida na semana passada por agentes do Immigration and Customs Enforcement (ICE) numa base militar na Louisiana, foi libertada na terça-feira das autoridades federais, diz o The Guardian.

Annie Ramos, que chegou aos Estados Unidos oriunda de Honduras ainda criança, expressou alívio e gratidão após a sua libertação, reiterando o desejo de viver com dignidade no país que considera seu desde muito jovem.

“Tudo o que sempre quis foi viver com dignidade no país que chamo de casa desde que era bebé”, afirmou Ramos, num comunicado divulgado após a sua libertação.

Ramos, imigrante hondurenha, mudou-se para os Estados Unidos ainda em criança. Em 2005, depois de a sua família ter falhado uma audiência de imigração, foi emitida uma ordem de deportação contra ela, conforme relatado pelo New York Times.

Ramos, agora com 22 anos, foi detida este mês, poucos dias após o seu casamento com Matthew Blank, de 23 anos, sargento do Exército dos EUA, que se prepara para treinar para uma futura missão. O casal tinha anteriormente contratado um advogado para acompanhar o processo de cidadania de Ramos.

Em 2020, Ramos tinha solicitado proteção contra deportação ao abrigo do programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), mas o seu pedido não foi processado. A detenção no dia 2 de abril ocorreu quando o casal se dirigiu à base militar na Louisiana com o intuito de inscrever Ramos nos benefícios para cônjuges de militares.

Segundo o New York Times, o Departamento de Segurança Interna (DHS) baseou-se numa ordem final de deportação relativamente ao caso de Ramos. “Esta administração não vai ignorar a lei”, declarou o departamento, em comunicado citado pelo jornal.

Apesar da experiência traumática da detenção, Ramos mantém o foco em obter um estatuto legal nos Estados Unidos e prosseguir os seus objetivos académicos e comunitários. “Quero terminar a minha licenciatura, continuar a minha educação e servir a minha comunidade – tal como o meu marido serve o nosso país com honra”, afirmou.

O apoio de familiares e amigos foi crucial durante este período difícil. Ramos expressou particular gratidão ao marido, Matthew, que, segundo ela, nunca desistiu de lutar pelo seu caso, bem como às famílias e à comunidade que a rodearam com amor, orações e suporte. “Por causa deles, estou em casa”, acrescentou.

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