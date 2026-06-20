Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão foi tomada pelo juiz Juan Carlos Peinado e conhecida este sábado, após a audiência preliminar realizada no início da semana. Durante essa sessão, as chamadas acusações populares, entre as quais a organização Hazte Oír, pediram a aplicação de medidas cautelares, alegando risco de fuga.

Begoña Gómez, esposa do presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, será julgada pelos crimes de tráfico de influência, corrupção nos negócios no setor privado, apropriação indevida e desvio de fundos públicos.

As mesmas acusações recaem sobre Cristina Álvarez, assessora de Begoña Gómez, que também vai responder em tribunal e ficará sujeita às mesmas restrições impostas pelo juiz.

No despacho judicial, Juan Carlos Peinado determina que as medidas cautelares se mantenham em vigor durante todo o processo, até à emissão de uma decisão final.

O juiz decidiu ainda levar a julgamento o empresário Juan Carlos Barrabés, acusado de tráfico de influência e corrupção no setor privado, no âmbito do mesmo processo judicial.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.