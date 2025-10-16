Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o comunicado da PJ, o incêndio foi provocado por ignição direta com fósforos e consumiu aproximadamente 1,1 hectares de floresta de eucalipto, uma zona com elevado potencial de risco para vidas humanas e grandes prejuízos materiais. A rápida intervenção dos bombeiros e de meios aéreos evitou consequências mais graves.

A detida não tinha antecedentes criminais conhecidos e será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação que o tribunal considerar adequadas.

