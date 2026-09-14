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Uma mulher de 40 anos, residente no condado de Jefferson, na Pensilvânia, morreu no sábado devido a complicações associadas ao sarampo, confirmou o gabinete do médico-legista local.

A morte ocorre numa altura em que a Pensilvânia enfrenta um surto da doença. Até sexta-feira, as autoridades de saúde tinham confirmado 676 casos de sarampo no estado e 124 hospitalizações.

O médico-legista do condado de Jefferson, Greg Furlong, classificou a morte como uma perda “dolorosa” e lembrou que o sarampo pode provocar complicações graves e ser potencialmente fatal. A mulher não estava vacinada contra a doença, segundo o responsável.

Este é o terceiro caso de morte associado ao sarampo registado na Pensilvânia em 2026. As duas mortes anteriores ocorreram em agosto e envolveram bebés no condado de Lancaster.

O Departamento de Saúde da Pensilvânia está a realizar uma análise epidemiológica específica ao novo caso para determinar oficialmente a sua classificação como morte associada ao sarampo. A definição utilizada pelo estado foi partilhada com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) e com o Council of State and Territorial Epidemiologists.

A situação surge num contexto de ressurgimento do sarampo nos Estados Unidos, associado, entre outros fatores, à diminuição das taxas de vacinação. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e pode provocar complicações graves, incluindo pneumonia e necessidade de hospitalização.

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