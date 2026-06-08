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A suspeita foi detida na terça-feira, na residência da família que a tinha acolhido há cerca de 14 meses, no distrito de Pirabeiraba, no município de Joinville. Utilizando o nome falso "Gabriele", a mulher afirmava ter 12 anos e terá conseguido conquistar a confiança dos membros da família ao longo desse período.

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, as investigações indicam que este não terá sido um caso isolado. As autoridades identificaram registos de situações semelhantes atribuídas à suspeita nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás.

De acordo com a investigação, a mulher alegava falsamente ser portadora de autismo para sustentar a identidade fictícia. Para justificar a sua aparência adulta, afirmava que os seus traços físicos resultavam da administração forçada de hormonas durante a infância.

As autoridades, citadas pela CNN Brasil, referem ainda que a suspeita adotava comportamentos associados à infância para reforçar o disfarce, recorrendo, entre outros elementos, ao uso de biberões, chupetas e de um objeto de conforto para dormir.

Durante o interrogatório formal, a mulher terá confessado os factos às autoridades policiais.

Após a detenção em flagrante pelos alegados crimes de burla e falsa identidade, a suspeita foi encaminhada para o Estabelecimento Prisional Regional de Joinville, onde permanecerá à disposição da Justiça brasileira.

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