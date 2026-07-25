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A mulher tem 48 anos e cometeu os crimes entre março de 2012 e agosto de 2014, num centro de tratamento e reabilitação de pessoas dependentes de álcool e drogas, no estado brasileiro de Santa Catarina.

De acordo com um comunicado da PJ, a mulher, que era coproprietária e representante legal da instituição, permitiu que vários utentes estivessem privados de liberdade durante mais de 15 dias através de confinamentos ilegais. Além disto, foi condenada por não ter impedido atos de violência física e psicológica, “que causaram sofrimento nos utentes e eram utilizados como forma de ilegítima punição no âmbito de procedimentos disciplinares”.

A PJ informou que a mulher vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação das medidas de coação, enquanto aguarda a tramitação do processo de extradição.