Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o CM, a vítima, de 41 anos e nacionalidade suíça, foi atingida no abdómen e levada para o São José. Os dois suspeitos, ligados ao tráfico de droga, puseram-se em fuga de carro.

O incidente ocorreu ao final da tarde, junto a uma unidade hoteleira na rua dos Correeiros, na baixa de Lisboa, referiu fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Cometlis) à Lusa.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.