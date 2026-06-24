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Uma mulher que foi atacada por um tubarão há mais de uma semana enquanto nadava numa popular praia de Sydney acordou brevemente do coma induzido, segundo a BBC.

Leah Stewart, de 34 anos, foi atacada por um tubarão no dia 13 de junho, na praia de Coogee. A mulher sofreu várias mordeduras nos braços e nas pernas, além de uma perda extrema de sangue.

Após o ataque, foi transportada para o hospital em estado crítico, onde foi submetida a várias intervenções cirúrgicas, incluindo a amputação de um braço.

Na terça-feira, o irmão da vítima revelou que os médicos reduziram a medicação para permitir que Leah Stewart despertasse temporariamente do coma induzido. Durante esse período, disse “amo-vos” à mãe e ao companheiro, que se encontravam junto à sua cama, e perguntou se a filha estava bem.

Numa mensagem dirigida aos apoiantes da irmã, Joshua Stewart afirmou que esta evolução aconteceu mais rapidamente do que o esperado.

“É muito mais rápido do que alguém poderia prever e, para nós, parece um milagre. É tudo aquilo que tantas pessoas esperaram e pelo qual rezaram ao longo da última semana”, escreveu.

Apesar da melhoria, Leah Stewart continua internada nos cuidados intensivos. Segundo o irmão, foi submetida a cinco dias de cirurgias durante a última semana e deverá enfrentar novos procedimentos nas próximas semanas.

“Leah tem ainda um longo caminho pela frente e continua em cuidados intensivos, mas este é um primeiro passo muito positivo e dá-nos esperança para a sua recuperação a longo prazo”, acrescentou.

De recordar que a Austrália registou vários ataques de tubarão este ano. Em janeiro, ocorreram quatro ataques em apenas dois dias, incluindo o caso de um rapaz atacado numa praia de Sydney que acabou por morrer no hospital devido aos ferimentos. No mês passado, registaram-se ainda dois ataques mortais: um homem morreu no estado de Queensland enquanto praticava pesca submarina e, na Austrália Ocidental, Steven Mattaboni, de 38 anos, perdeu a vida depois de ser mordido por um tubarão com cerca de quatro metros de comprimento.

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