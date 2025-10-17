Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma mulher acusada de abusar e torturar uma menina de 12 anos antes de a deixar sufocar vai ser julgada por homicídio esta sexta-feira, num caso que chocou França, conta o The Guardian.

O corpo de Lola Daviet foi descoberto dentro de um baú de plástico, abandonado numa rua perto da sua residência. A suspeita, Dahbia Benkired, de 27 anos, enfrenta acusações de homicídio de menor, violação agravada, tortura e ato de barbárie, num caso que causou horror generalizado em França há três anos.

O crime também foi politicamente explorado pela extrema-direita após se saber que Benkired, nascida na Argélia, não tinha direito a permanecer em França e tinha recebido uma ordem de saída do país dois meses antes do homicídio.

O julgamento decorre ao longo da semana e espera-se que o veredicto seja conhecido na próxima sexta-feira. De acordo com o Le Figaro, a mulher pode ser condenada a prisão perpétua.

O que se sabe sobre o crime?

Na tarde de 14 de outubro de 2022, Daviet regressava da escola, percorrendo apenas algumas centenas de metros até ao seu apartamento no 19.º arrondissement de Paris, onde os pais trabalham como porteiros do prédio. As câmaras de vigilância registaram Benkired, que estava desempregada e hospedada na casa da irmã, a encontrar Lola pouco depois das 15h00, em frente ao edifício.

Os pais de Lola alertaram as autoridades quando a filha não chegou a casa. Cerca de uma hora e meia depois, Benkired foi filmada no hall do prédio rodeada por malas, incluindo o grande baú onde o corpo da menina viria a ser encontrado.

Benkired terá dado relatos confusos sobre os acontecimentos. Apesar disso, vários psiquiatras e psicólogos avaliaram-na e consideraram-na apta para ser julgada. A suspeita encontra-se detida na prisão de Fresnes, a sul de Paris, desde então.

