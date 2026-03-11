Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma mulher de 35 anos, natural da Florida, foi acusada de tentativa de homicídio depois de alegadamente ter disparado tiros contra a casa de Beverly Hills da cantora Rihanna no passado domingo, diz o The Guardian.

Segundo os registos judiciais, Ivanna Lisette Ortiz enfrenta ainda dez acusações de agressão com arma de fogo semiautomática e três acusações de disparo contra habitação habitada, todos crimes considerados graves.

As autoridades confirmaram que ninguém ficou ferido durante o ataque. O procurador do distrito de Los Angeles, Nathan Hochman, afirmou que, no momento do incidente, estavam na residência Rihanna, o seu parceiro A$AP Rocky, os três filhos do casal e a mãe da artista.

Jim McDonnell, chefe da polícia de Los Angeles, indicou que Ortiz terá viajado da Florida até Los Angeles, embora a cronologia exata da viagem ainda não esteja esclarecida.

Até ao momento, as autoridades não revelaram qualquer ligação entre Ortiz e Rihanna ou a sua família, nem indicaram qual teria sido a motivação para o ataque. Os representantes de Rihanna não comentaram o incidente.

Imagens transmitidas pela KABC-TV mostraram cinco buracos de bala no portão da frente da residência, enquanto gravações de despacho policial indicam que foram disparados dez tiros no total.

Este episódio não é o primeiro incidente de segurança envolvendo a cantora. Em 2018, um homem foi acusado de invadir outra residência de Rihanna nas Hollywood Hills, permanecendo na casa durante doze horas. O indivíduo acabou por declarar não contestação face a acusações graves de perseguição e vandalismo.

