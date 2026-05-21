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Segundo a investigação, a suspeita é apontada como líder de uma rede de prostituição de luxo no Luxemburgo. Entre 2020 e 2026, terá recrutado mais de 40 mulheres, maioritariamente de nacionalidade ucraniana, através de sites na internet.

Em comunicado, a PJ indica que as vítimas eram obrigadas a prestar serviços sexuais em apartamentos e quartos de hotel, cobrando entre 400 e 600 euros por serviço, ficando metade desse valor com a agora detida.

A atividade criminosa terá gerado ganhos superiores a meio milhão de euros. A mulher será presente ao Tribunal da Relação do Porto para aplicação das medidas de coação, enquanto decorre o processo de extradição.

Em comunicado, a PJ informa que a detenção foi realizada pela Diretoria do Norte, no cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciais do Luxemburgo.

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