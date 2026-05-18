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No Norte e Centro, o céu estará geralmente muito nublado, sobretudo no litoral a partir do final da tarde. Nas regiões do interior, a nebulosidade será sobretudo composta por nuvens altas. Está ainda prevista a ocorrência de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do cabo Carvoeiro no final do dia, podendo estender-se às zonas a sul do referido cabo.

O vento soprará fraco a moderado do quadrante oeste, até 30 km/h, podendo atingir os 40 km/h nas terras altas da região Centro até ao início da manhã e novamente no final do dia. Em alguns locais do interior poderá também formar-se neblina ou nevoeiro matinal.

Na região Sul, o céu deverá manter-se pouco nublado. O vento será fraco a moderado de norte/noroeste, podendo soprar com maior intensidade nas serras até meio da manhã. Durante a tarde, na costa sul do Algarve, o vento rodará para sudoeste.

Na Grande Lisboa, prevê-se céu pouco nublado, embora com períodos de maior nebulosidade até meio da manhã e novo aumento de nuvens no final do dia, em especial junto à faixa costeira, onde existe possibilidade de chuvisco. O vento soprará de noroeste, fraco a moderado.

Já no Grande Porto, o céu estará muito nublado a partir do final da tarde, com previsão de chuvisco no final do dia. O vento será fraco.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1,5 e 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 15ºC e os 16ºC. Na costa sul, as ondas serão inferiores a um metro, com temperatura da água entre os 16ºC e os 17ºC.

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