O projeto, apresentado em janeiro de 2024 com inauguração prevista para 2026, em Lisboa, não tem neste momento calendário definido, localização final nem financiamento assegurado, avança o Expresso.

Inicialmente, o equipamento deveria instalar-se na ala nascente do Terreiro do Paço, nas atuais instalações do Ministério da Administração Interna, que seriam transferidas. Um protocolo assinado entre a Associação 25 de Abril, a Câmara de Lisboa e o anterior Governo previa a cedência do imóvel e o financiamento do projeto, estimado em cerca de 5,2 milhões de euros. Contudo, após a mudança de Executivo, o plano entrou em impasse.

O Governo decidiu não avançar com a deslocalização do Ministério da Administração Interna, inviabilizando a solução inicial. Foi equacionada uma alternativa nas instalações do Ministério da Agricultura, mas sem decisões concretas, sendo que essa hipótese não avançaria antes de 2027. Desde então, não houve novos desenvolvimentos.

Desta forma, o objetivo de inaugurar o centro antes do final das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que terminam em dezembro, já não será cumprido, mantendo-se o projeto em suspenso.

Responsáveis pelo projeto manifestam preocupação com a falta de avanços, sublinhando que a concretização depende da definição do espaço. Além disso, o financiamento previsto não foi executado, nomeadamente a transferência inicial de 10% do orçamento destinada aos projetos de arquitetura, que acabaram por ficar sem efeito após a inviabilização do local inicial.

Numa tentativa de desbloquear a situação, representantes do projeto reuniram-se com o Presidente da República, que manifestou intenção de interceder junto do Governo para viabilizar o processo.

Concebido como mais do que um museu, o centro interpretativo pretende afirmar-se como um polo dinâmico de memória, com espólio documental, atividades pedagógicas, investigação e conteúdos interativos, visando preservar e divulgar o legado do 25 de Abril.

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