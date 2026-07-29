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A decisão do Conselho de Administração (CA) da Unidade Local de Saúde (ULS) Santa Maria de alterar as instalações da Unidade de Saúde Pública (USP) Francisco George está a motivar críticas por parte dos profissionais, que consideram que a mudança irá prejudicar tanto os utentes como as equipas de saúde.

Segundo os profissionais, a decisão foi tomada de forma unilateral, sem consulta ou discussão prévia, e implica a mudança do local de trabalho de mais de 30 profissionais da USP Francisco George, entre os quais médicos de saúde pública, autoridades de saúde e médicos internos da especialidade.

No início de julho, estes trabalhadores foram informados de que deixarão de exercer funções no Centro de Saúde de Sete Rios, passando para o Centro de Saúde da Alta de Lisboa, numa data ainda por definir. Esta unidade localiza-se na freguesia de Santa Clara, numa zona limítrofe do concelho de Lisboa, e foi construída para acolher, entre outros serviços, uma Unidade de Saúde Familiar (USF), atualmente sem funcionamento.

Os profissionais consideram que esta transferência representa um ataque à Saúde Pública e uma desvalorização da especialidade, defendendo que, num contexto de generalização das ULS no Serviço Nacional de Saúde, deveria ser reforçada a centralidade da Saúde Pública. Sustentam ainda que a decisão deixa a população das freguesias de Santa Clara e do Lumiar sem uma Unidade de Saúde Familiar de proximidade.

O Conselho de Administração justifica a alteração com a necessidade de instalar temporariamente uma nova USF nas atuais instalações de Sete Rios, unidade que, posteriormente, será transferida para o recinto do Hospital Pulido Valente e que terá como objetivo atribuir médicos de família aos residentes das freguesias de Santa Clara e do Lumiar.

Os profissionais contestam esta justificação, considerando incompreensível que seja criada uma resposta distante da população que se pretende servir, ao mesmo tempo que os médicos de Saúde Pública são retirados do seu atual local de trabalho, comprometendo os serviços prestados pela USP.

Recordam ainda que a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Santa Clara e Lumiar, instalada no Centro de Saúde da Alta de Lisboa, apresenta a maior percentagem de utentes sem médico de família da ULS Santa Maria, com 90,5%, acima da média da própria unidade local de saúde, fixada nos 32,2%.

Entre os serviços prestados pela USP Francisco George encontram-se a Consulta do Viajante, o Centro de Vacinação Internacional, a Consulta de Infeções Sexualmente Transmissíveis, o Centro de Rastreios Oncológicos e a resposta a emergências em saúde pública.

Os profissionais entregaram um abaixo-assinado a defender a manutenção da USP Francisco George no Centro de Saúde de Sete Rios e manifestaram disponibilidade para colaborar na procura de soluções alternativas, aguardando uma resposta do Conselho de Administração. Referem ainda que, em janeiro do ano passado, apresentaram uma proposta de reorganização da Saúde Pública na ULS Santa Maria, que, segundo afirmam, nunca obteve resposta.

Também o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) defende a permanência da Unidade de Saúde Pública Francisco George em Sete Rios, argumentando que essa solução é a que melhor garante a acessibilidade da população aos cuidados de saúde e minimiza os impactos negativos para profissionais e utentes.

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