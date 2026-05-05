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O Ministério Público (MP) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) informaram que se encontram em curso 14 buscas domiciliárias e 16 não domiciliárias, estas últimas em esquadras da PSP, no âmbito do segundo inquérito relativo a factos ocorridos nas esquadras do Rato e do Bairro Alto.

Segundo as autoridades, foram ainda emitidos 15 mandados de detenção dirigidos a polícias da PSP e um a um civil.

No inquérito está em causa a investigação da alegada prática de vários crimes, incluindo tortura grave, violação, abuso de poder e ofensas à integridade física qualificadas.

As diligências estão a ser presididas por 14 magistrados do Ministério Público e contam com a cooperação operacional da PSP.

O processo encontra-se sujeito a segredo de justiça, sendo que a PSP assegura que continuará a colaborar com as autoridades judiciárias competentes para o apuramento integral dos factos e a realização da justiça.

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