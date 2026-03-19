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Segundo a Procuradoria da República da Comarca de Lisboa Oeste, a vítima, que saíra do Bingo da Amadora, atravessava uma passadeira quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo arguido, perdeu os sentidos e sofreu lesões que afetaram a sua capacidade de trabalho por mais de um ano.

O influenciador, que não possuía carta de condução válida para o veículo, chegou a aproximar-se da vítima, mas regressou ao carro e fugiu sem prestar qualquer auxílio ou chamar socorro.

Tiago Grila tinha assumido o atropelamento e a fuga num podcast um ano após o incidente, declarações que levaram à reabertura do inquérito e à sua constituição como arguido. Na altura, recusou prestar declarações às autoridades.

O Ministério Público deduziu acusação pelos crimes de ofensa à integridade física grave por negligência, omissão de auxílio e condução sem habilitação legal.