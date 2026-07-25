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O ministro da Educação da Índia, Dharmendra Pradhan, anunciou este sábado a demissão, na sequência de semanas de protestos liderados por estudantes que contestam alegadas fraudes nos exames de acesso às faculdades de Medicina.

A decisão é encarada como uma vitória do movimento de jovens conhecido como Cockroach Janta Party (CJP), que tem mobilizado dezenas de milhares de manifestantes em várias cidades do país e desafiado o governo do primeiro-ministro, Narendra Modi.

Os protestos começaram após denúncias de que as provas de admissão às universidades de medicina terão sido roubadas e vendidas antes da realização dos exames o que obrigou vários candidatos a repetir as provas.

Num comunicado,citado pela CNN, Dharmendra Pradhan afirmou que decidiu abandonar o cargo perante a crescente pressão política e social. Até ao momento, o primeiro-ministro Narendra Modi ainda não confirmou oficialmente a aceitação da demissão.

O fundador da Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke, saudou a decisão, mas garantiu que o movimento continuará nas ruas. "Isto é democracia. Ele demitiu-se, mas ainda temos mais exigências", afirmou.

Entre as reivindicações dos manifestantes está o pagamento de uma indemnização de um crore de rupias (mais de 90 mil euros) às famílias dos estudantes que, segundo a comunicação social indiana, se suicidaram depois de saberem que os resultados dos exames seriam anulados. O movimento exige ainda a responsabilização dos agentes da polícia envolvidos na repressão das manifestações ocorridas durante esta semana.

Após o anúncio da demissão, centenas de apoiantes concentraram-se em Nova Deli para celebrar a saída do ministro.

O presidente nacional do Bharatiya Janata Party (BJP), partido de Narendra Modi, Nitin Nabin, elogiou a decisão de Pradhan, considerando que demonstra "os mais elevados padrões de integridade e serviço público", reiterando o apoio do partido ao agora ex-ministro.

A demissão representa um revés pouco habitual para o governo de Modi, que está no terceiro mandato e raramente recua perante movimentos de contestação. O executivo tem sido frequentemente acusado pela oposição e por organizações de direitos humanos de limitar a dissidência e reprimir manifestações.

Nas últimas semanas, milhares de estudantes mantiveram acampamentos no centro de Nova Deli, exigindo uma investigação às alegadas irregularidades no sistema de exames e uma reforma profunda do processo de acesso ao ensino superior.

Criado inicialmente como uma sátira nas redes sociais, o movimento Cockroach Janta Party transformou-se rapidamente numa força de mobilização nacional, tornando-se um símbolo do descontentamento de muitos jovens indianos com o sistema educativo e com o governo.

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