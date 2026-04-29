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Entre as exigências estão o “aumento urgente das tarifas”, a rejeição da eventual entrada do setor do táxi no regime TVDE, no âmbito da revisão da Lei n.º 45/2018, e a criação de apoios face ao aumento do preço dos combustíveis. Em declarações à agência Lusa, Ivo Fernandes, da Associação Portuguesa de Transportadores em Automóveis Descaracterizados (APTAD), e Victor Soares, da Associação Nacional Movimento TVDE (ANM-TVDE), explicaram que, apesar de algumas divergências, motoristas e operadores estão alinhados nestes três pontos centrais.

A concentração principal está marcada para as 10h00 no Campo Pequeno, em Lisboa, mas sem desfile de viaturas. Segundo os organizadores, os carros permanecerão parados e os participantes deslocar-se-ão a pé ou por outros meios até às sedes da Bolt, na Avenida da Liberdade, e da Uber, na Avenida Barbosa du Bocage. O percurso termina junto à Assembleia da República, onde deverá ser entregue um caderno reivindicativo aos decisores políticos.

Os promotores do protesto incluem motoristas e operadores TVDE que também são criadores de conteúdos nas redes sociais, como Bruno Benedito, Tiago “TVDE do Tuga”, Rui TVDE e Américo Matos. Para quem não se possa deslocar a Lisboa, os organizadores apelam à paragem do serviço em qualquer ponto do país ao longo do dia. Em paralelo, um grupo de estafetas e motoristas das plataformas anunciou igualmente uma paralisação nacional de 24 horas.

De acordo com dados oficiais da plataforma de monitorização do setor, criada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes em colaboração com a Uber e a Bolt, estavam registados em março 39615 motoristas certificados ativos e 14649 operadores em atividade, números que ilustram a dimensão de um setor que volta agora a manifestar forte descontentamento.

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