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O Comando Territorial de Setúbal da GNR, através do Posto de Trânsito de Coina do Destacamento de Trânsito de Setúbal, intercetou, no dia 31 de maio, dois motociclistas que circulavam em contramão na A2.

A intervenção ocorreu na sequência de vários alertas efetuados por condutores que circulavam na via, os quais reportaram a presença de dois motociclos a transitar em sentido contrário ao trânsito. Segundo a GNR, a situação era suscetível de provocar um acidente rodoviário de elevada gravidade.

Após a receção da informação, foi acionada uma patrulha do Posto de Trânsito de Coina, que localizou os motociclos a circular em sentido oposto ao legalmente estabelecido na autoestrada. Os condutores foram intercetados e a situação de perigo foi imediatamente cessada, garantindo a segurança dos restantes utilizadores da via.

Durante a ação, os motociclistas alegaram ter adotado aquele comportamento por terem perdido uma carteira numa área de serviço onde haviam estado anteriormente. Além da fiscalização efetuada, os militares da GNR realizaram diligências que permitiram auxiliar os condutores na recuperação dos seus pertences.

Da operação resultaram dois autos de contraordenação por circulação em sentido oposto ao estabelecido em autoestrada, infração classificada como muito grave pelo Código da Estrada, bem como autos de contraordenação por falta de documentação obrigatória relativa aos motociclos.

A GNR relembra que a circulação em contramão em autoestrada representa um elevado risco para a segurança rodoviária e apela à adoção de comportamentos responsáveis e ao cumprimento das normas de trânsito.

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