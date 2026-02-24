Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A reabertura surge após trabalhos de estabilização e avaliação das estruturas, realizados na sequência das condições meteorológicas adversas que afetaram o país nas últimas semanas.

Com a reabertura destes dois monumentos, embora com algumas áreas ainda com acesso condicionado, todos os equipamentos culturais geridos pela MMP que haviam sido temporariamente encerrados devido ao mau tempo retomam agora a atividade. Recorde-se que o Museu Nacional de Conímbriga reabriu a 7 de fevereiro, enquanto o Museu José Malhoa voltou a receber visitantes a 18 de fevereiro, após a reabertura do Parque Dom Carlos I, onde está localizado.

Os encerramentos foram determinados por razões de segurança, devido a danos provocados pelo temporal, incluindo impactos em fachadas, vidros, coberturas e a queda de árvores nas áreas envolventes. Desde o primeiro momento, equipas técnicas especializadas estiveram no terreno para avaliar os estragos e implementar medidas provisórias de estabilização e impermeabilização, garantindo a proteção de visitantes, trabalhadores e património.

Com a fase de resposta imediata concluída e reunidas as condições de segurança, inicia-se agora a etapa de intervenções de manutenção e conservação, essenciais para repor integralmente as condições dos imóveis, em articulação com a tutela e entidades competentes.

A MMP destacou o empenho e a dedicação das equipas técnicas e operacionais, cujo trabalho permitiu, em poucas semanas, assegurar uma reabertura faseada dos espaços afetados, minimizando os impactos do temporal e garantindo a segurança de todos.

