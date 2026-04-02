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O desaparecimento do cidadão português, Ricardo Claro, empresário português, foi comunicado à PJ a 17 de março. Após diversas diligências investigatórias de caráter técnico e operacional, apurou-se indiciariamente que a vítima poderá ter sido alvo de rapto e roubo.

O cadáver foi encontrado num terreno baldio e coberto de mato. Após a realização da inspeção judiciária, com apoio da GNR, o corpo será transportado para o Gabinete de Medicina Legal, onde será realizada a autópsia médico-legal. As primeiras observações indicam fortes indícios de morte violenta, possivelmente ocorrida na data do desaparecimento.

"Na observação ao cenário identificado, resultam fortes indícios de morte violenta que, tudo indica, terá ocorrido na data do desaparecimento", lê-se no comunicado.

No âmbito da investigação, um suspeito de 39 anos já foi identificado e encontra-se em prisão preventiva.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, sob supervisão do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, com o objetivo de esclarecer todos os factos relacionados com este crime.