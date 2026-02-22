Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A morte de Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, assinala uma das mais relevantes ofensivas das autoridades mexicanas contra o crime organizado nas últimas décadas, revela a CNN. O chefe do Jalisco New Generation Cartel (CJNG), considerado um dos traficantes mais procurados do mundo, morreu este domingo na sequência de uma operação militar no oeste do México.

Antigo agente policial, o líder criminoso transformou o CJNG numa estrutura altamente organizada e violenta, descrita pela US Drug Enforcement Administration ( em português, Administração norte-americana de Repressão às Drogas) como uma das organizações mais poderosas a operar no país com forte presença no tráfico internacional de droga.

A operação teve lugar na localidade de Tapalpa, no estado de Jalisco, e envolveu elementos de diferentes ramos das forças armadas mexicanas. Durante a ação, registaram-se confrontos armados entre militares e membros do cartel, dos quais resultaram quatro suspeitos mortos no local, segundo o ministério da Defesa nacional mexicano.

O dirigente do CJNG e dois outros homens ficaram gravemente feridos, acabando por morrer durante o transporte aéreo para a Cidade do México. Três militares também sofreram ferimentos e foram encaminhados para tratamento hospitalar.

As autoridades mexicanas revelaram que os EUA forneceram “informação complementar” que contribuiu para o sucesso da operação, evidenciando a cooperação bilateral no combate ao narcotráfico.

A intervenção militar desencadeou, contudo, uma onda de violência no estado de Jalisco, rapidamente alargada a outras regiões, incluindo Michoacán e Guanajuato, com registo de confrontos, bloqueios de estradas e outros incidentes atribuídos a grupos ligados ao cartel.

O impacto surge numa altura sensível, já que Jalisco é um dos sítios marcados para o Mundial da FIFA, competição que terá lugar em junho de 2026.

