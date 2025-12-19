Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O animal, que se habituou às rochas da marina e à presença de curiosos, tornou-se símbolo da proximidade entre a vida selvagem e o quotidiano da cidade. Miguel Lacerda, presidente da associação Cascaisea, confirmou o desfecho com pesar: “A foca já morreu”, disse, criticando a forma como a situação foi gerida, alertando para que episódios semelhantes continuarão a ocorrer se não houver mudanças nos protocolos de intervenção.

Em comunicado, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) afirmou que o animal aparentava ser jovem, saudável, sem ferimentos visíveis e alimentando-se regularmente, defendendo que, nestes casos, a intervenção humana nem sempre é necessária e que os animais devem ser deixados em tranquilidade quando não há sinais claros de debilidade.

Contudo, no terreno, a avaliação foi outra, com Miguel Lacerda a explicar que foi alertado por um pescador para o facto da foca encontrar-se imóvel dentro de água, após alegadamente ter caído das rochas. Durante cerca de sete horas, acompanhou o animal, preocupado com o seu estado.

Após a morte, surgiram dúvidas sobre a intervenção. Uma mensagem recebida por Miguel Lacerda sugeria que a retirada da foca do seu “habitat” natural pode ter contribuído para o desfecho trágico.

