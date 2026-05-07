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O militar, com a patente de furriel, encontrava-se em coma induzido no Hospital de São José, em Lisboa, após ter sido inicialmente assistido em Abrantes.

A ocorrência registou-se durante o último salto do curso. Segundo a CNN Portugal, os paraquedas de dois militares, um furriel e um segundo-sargento, enrolaram-se no ar. Ambos terão acionado os paraquedas de reserva demasiado tarde, resultando numa queda violenta no solo.