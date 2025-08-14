Há apenas três semanas, Teresa Caeiro tinha-se desfiliado do CDS-PP, manifestando desacordo com o rumo seguido pela liderança do partido.

A antiga vice-presidente do Parlamento era licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa. Com Paulo Portas já líder do partido, Teresa Caeiro foi assessora jurídica do Grupo Parlamentar do CDS-PP, na Assembleia da República. Seguiu-se a função de chefe de gabinete do mesmo.

Eleita deputada pela primeira vez em 2002, integrou, em 2003, o Governo liderado por Durão Barroso como secretária de Estado da Segurança Social, e, mais tarde, o de Pedro Santana Lopes.

Foi neste segundo que se deu o insólito caso, primeiro foi anunciada para tomar posse como secretária de Estado da Defesa, mas viu a pasta mudar horas antes da cerimónia e acabou nomeada para as Artes e do Espetáculo, cargo que exerceu até 2005.

Entre 2011 e 2019 foi vice-presidente da Assembleia da República. Depois de sair do Parlamento, exerceu como jurista na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde continuava a trabalhar.