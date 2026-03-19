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Depois de uma carreira como jogador, em que representou a Seleção A em 23 ocasiões e passou por clubes como Vitória de Setúbal, V. Guimarães, FC Porto, Benfica e Salgueiros, Silvino dedicou-se ao treino de guarda-redes.
Foi durante mais de uma década e meia o treinador de guarda-redes das equipas lideradas por José Mourinho, acompanhando-o em clubes como FC Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester United.
O ex-futebolista não resistiu a uma doença prolongada, avança o Maisfutebol. A sua última experiência ligada ao futebol aconteceu em 2021, no Al Hilal Omdurman, do Sudão.
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