Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A notícia foi divulgada pela família através de uma publicação na conta oficial do ator no Instagram.

A família informou que Sam Neill morreu rodeado pelos familiares e destacou a dignidade com que viveu até ao fim. Não foi divulgada a causa da morte, até ao momento. No comunicado, os familiares sublinham que a perda foi súbita e inesperada, acrescentando que o ator se encontrava livre de cancro. A família agradeceu ainda os cuidados prestados pela equipa do St Vincent's Private Hospital e pediu respeito pela sua privacidade.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, prestou homenagem ao ator, através de um post na rede social X onde afirmou que Sam Neill conquistou um lugar especial no coração dos australianos e recordou a forma como enfrentou a doença com dignidade, humor e determinação.

Nascido Nigel John Dermot Neill, em 1947, em Omagh, na Irlanda do Norte, mudou-se para a Nova Zelândia com a família em 1954, de acordo com o The Guardian. Adotou o nome Sam aos 12 anos e iniciou a carreira de ator depois de abandonar o curso de Direito. Estreou-se no teatro antes de alcançar reconhecimento no cinema com Sleeping Dogs (1977), o primeiro filme neozelandês a estrear nos Estados Unidos.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, participou em mais de 150 produções entre cinema e televisão. Destacou-se em títulos como My Brilliant Career, Possession, O Caçador do Outubro Vermelho, Horizonte Final, Dead Calm, O Livro da Selva, Bicentennial Man, Peter Rabbit e Hunt for the Wilderpeople. Na televisão, integrou séries como Peaky Blinders, The Tudors e The Twelve, tendo também participado em episódios de The Simpsons e Rick and Morty.

O reconhecimento internacional chegou em 1993 com as interpretações em O Piano, de Jane Campion, vencedor do Óscar de Melhor Filme, e em Jurassic Park, de Steven Spielberg, onde deu vida ao paleontólogo Alan Grant, personagem que voltou a interpretar em Jurassic Park III e Jurassic World Dominion.

Em 2023, Sam Neill revelou, nas suas memórias Did I Ever Tell You About This?, que tinha sido diagnosticado, em 2022, com um linfoma angioimunoblástico de células T, um tipo de cancro do sangue. Após um ano de quimioterapia, entrou em remissão, embora tenha continuado a receber tratamento mensal.

Sam Neill deixa quatro filhos e seis netos.