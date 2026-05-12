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Figura destacada da vida política local e nacional, Pedro Feist exerceu funções como vereador na Câmara Municipal de Lisboa em dois períodos distintos: entre 1977 e 1989, durante o mandato de Nuno Abecasis, e novamente entre 2005 e 2007, já no executivo liderado por Carmona Rodrigues.

Ao longo da sua carreira política, foi também deputado à Assembleia da República pelo CDS eleito pelo círculo de Lisboa, tendo cumprido três legislaturas (III, IV e VII). No partido, desempenhou ainda cargos de relevo, incluindo a presidência da Distrital de Lisboa e do Conselho Nacional.

Em 2006, foi agraciado pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, com o grau de comendador da Ordem do Mérito, em reconhecimento pelo seu percurso político e cívico.

Pedro Feist deixa uma longa trajetória ligada à política autárquica e parlamentar, marcada por décadas de participação ativa na vida do CDS e da cidade de Lisboa.

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