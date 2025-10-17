A Lusa recorda o historiador, que deu uma entrevista em 2018 à agência, como uma pessoa que andou no "fio da navalha", segundo o mesmo, no tempo da ditadura.

Em 2018, recebeu o Prémio Universidade de Lisboa, onde foi aluno e professor. O júri, ao qual presidiu o então reitor António Cruz Serra, justificou a distinção pelo seu "singular percurso na historiografia portuguesa" e o "trabalho inovador".

Além da "relevância do seu percurso científico, muitas vezes perseguido em circunstâncias adversas", o júri sublinhou a grande erudição e acessibilidade da sua obra, e "o seu comprometimento com a cultura e a língua, evidenciado no modo como integra na narrativa dos acontecimentos a caracterização detalhada de instituições, informações demográficas, e estruturas económicas, sociais e culturais".

De 1974 a 1994, Borges Coelho foi professor no Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tendo ensinado centenas de alunos "nos quais deixou marcas, pelas suas qualidades humanas e pedagógicas", realçou o júri.

"A História é uma ciência perigosa", disse Borges Coelho em entrevista à agência Lusa, em outubro de 2018. E recordou as palavras do humanista português João de Barros (1496-1570), historiador da Ásia, segundo o qual a História implica muito perigo e exige muito trabalho.

"A História marca sempre, mesmo que o historiador não consiga completamente dominar as suas ideias, isto é, aquilo que ele é. [A História] é um documento que dá uma visão do passado, e que, se for nova e verdadeira, vai ao fundo da verdade, vai criar muitos anticorpos. A História é uma ciência perigosa", declarou.

Borges Coelho foi membro do MUD e, durante seis meses, funcionário do Partido Comunista Português, de onde saiu em 1991.

A Editorial Caminho lamenta a morte de António Borges Coelho

Foi com enorme tristeza que recebemos a notícia de que António Borges Coelho, um dos historiadores mais prestigiados do nosso país e autor de dezenas de livros publicados na Caminho, faleceu, hoje, aos 97 anos.

António Borges Coelho nasceu em Murça, Trás-os-Montes, em 1928. Professor catedrático jubilado da Faculdade de Letras de Lisboa, dedicou-se à investigação no campo da História desde 1957. O seu percurso de vida foi caracterizado por uma intensa atividade política e académica, sendo considerado um dos mais prestigiados historiadores portugueses.

Agraciado com a Ordem de Santiago e com a Ordem da Liberdade, recebeu, em 2018, o prémio Universidade de Lisboa. A sua bibliografia inclui poesia, ficção, ensaio e teatro e foi autor de uma vasta e riquíssima bibliografia materializada em dezenas de obras, como «As Raízes da Expansão Portuguesa», «A Revolução de 1383», «Portugal na Espanha Árabe», «A Inquisição de Évora» e sete volumes da História de Portugal, entre outros. Já este ano publicou, na Caminho, uma coletânea de poemas com o título «Poemas».