A editora Clube do Autor confirmou ao 24notícias a morte do escritor.

O escritor completou 90 anos no dia 5 de março. Para assinalar a data, o Clube do Autor lançou edições comemorativas dos livros Crónica dos bons malandros, Dama de espadas e Cafuné, com prefácios de Gonçalo M. Tavares, Rita Ferro e Marcelo Rebelo de Sousa, respetivamente.

Mário Zambujal estreou-se na literatura em 1980 com a Crónica dos Bons Malandros, um livro que tem cativado sucessivas gerações de leitores e que foi adaptado ao cinema por Fernando Lopes e a uma série de televisão realizada por Jorge Paixão da Costa.

Seguiram-se Histórias do Fim da Rua e À Noite Logo se Vê. Após um interregno em que produziu textos para televisão, teatro e rádio, regressou aos livros com Fora de Mão (uma coletânea de contos e crónicas), Primeiro as Senhoras, Uma Noite Não São Dias, Dama de Espadas, Longe É um Bom Lugar, Cafuné, O Diário Oculto de Nora Rute, Serpentina, Talismã, Romão e Juliana, Já Não se Escrevem Cartas de Amor, Então, Boa Noite, Rodopio, Fabíolo, Pirueta e O último a sair.

Foi presidente da direção do Clube de Jornalistas, passou pelos ecrãs da televisão e por vários jornais, como redator de A Bola e O Jornal, subchefe de redação do Diário de Lisboa, chefe de redação de O Século e do Diário de Notícias, diretor-adjunto do Record, diretor do Mundo Desportivo e dos semanários Se7e e Tal & Qual.

Recebeu o Prémio Gazeta de Mérito, atribuído pelo Clube de Jornalistas, em reconhecimento pela sua carreira.

