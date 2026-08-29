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Nascido em Goa, em 1931, licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra e doutorou-se em Ciência Política na Universidade de Londres. Foi eleito deputado pela primeira vez em 1976, tendo liderado a bancada parlamentar do CDS durante 13 anos, entre 1978 e 1991. Em 1999, após um interregno de quatro anos fora do Parlamento, assumiu a vice-presidência da Assembleia da República, cargo que manteve até 2005.

Ao longo da carreira, foi distinguido com várias condecorações, incluindo o título de Grande-Oficial da Ordem da Instrução Pública, Grande-Oficial da Ordem Militar de Cristo, Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública.

Em nota de pesar, o atual líder do CDS, Nuno Melo, destacou que Narana Coissoró "dedicou uma parte maior da sua vida à causa pública, ao ensino universitário, ao Direito, à Justiça e ao CDS-PP", sublinhando "o rigor do pensamento" e "a firmeza nos valores e nas convicções" do antigo dirigente centrista.