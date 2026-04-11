Maria Emília Brederode dos Santos presidiu ao Conselho Nacional de Educação entre 2017 e 2022, cargo a partir do qual teve um papel relevante no debate e na definição de políticas educativas em Portugal.

Licenciada em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra e mestre em Análise Social da Educação pela Universidade de Boston, desenvolveu um percurso académico e profissional marcado pela reflexão crítica sobre a escola, os media e a formação das crianças e jovens.

Ao longo da carreira, integrou o Conselho de Opinião da RTP, a Comissão de Honra do Plano Nacional de Leitura e o Conselho Consultivo da Educação Financeira. Foi ainda diretora pedagógica do programa televisivo e da revista Rua Sésamo entre 1987 e 1997.

Enquanto assessora da RTP2 e do departamento de programas infantis e juvenis da RTP, concebeu e produziu vários conteúdos educativos, entre os quais Jardim da Celeste, Alhos e Bugalhos e Poemas Pintados. É também autora do livro Aprender com a TV (1991) e colaborava no blogue Inquietações Pedagógicas.

Foi distinguida ao longo da vida com várias condecorações e prémios, incluindo a Ordem da Instrução Pública, no grau de Grande Oficial, em 2004. Em 2023, recebeu o doutoramento honoris causa pelo ISPA, como reconhecimento do seu contributo excecional para a educação em Portugal.