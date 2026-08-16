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A notícia foi avançada pela editora Espacial, que descreveu o músico como "uma voz marcante e um artista muito querido pelo público", que deixa "uma história e um legado que jamais serão esquecidos".

De acordo com a Globo, os familiares revelaram que o cantor sertanejo sofreu um enfarte durante a madrugada de sábado. O músico tinha um concerto agendado ontem à noite, na Festa de Nossa Senhora da Saúde e da Soledade, em Esposende.

A dupla de irmãos Lucas & Mateus fez sucesso na Europa com músicas como “Paciência” e “Porque Homem Não Chora”. O cantor Mateus morreu no final de dezembro de 2020, vítima de covid-19, passando Lucas a apresentar-se em palco com o sobrinho Matheus Júnior.

Lucas, nome artístico de Edivaldo da Silva Rodrigues, nasceu em Presidente Prudente, uma cidade no interior de São Paulo.

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