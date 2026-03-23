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Jospin liderou o Partido Socialista francês de 1981 a 1988, sucedendo a François Mitterrand, e voltou a assumir a liderança entre 1995 e 1997. O seu mandato como chefe de governo, coincidiu com o primeiro mandato do presidente conservador Jacques Chirac.
O político socialista concorreu sem sucesso às eleições presidenciais de 1995 e 2002, esta última marcada pela surpreendente passagem do líder da extrema-direita Jean-Marie Le Pen à segunda volta.
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