Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt Leonid Radvinsky, proprietário do OnlyFans, faleceu aos 43 anos, anunciou a empresa em comunicado citado pela BBC. O empresário “morreu pacificamente após uma longa batalha contra o cancro”, tendo a plataforma pedido respeito pela privacidade da família neste momento.

Nascido na Ucrânia e criado em Chicago, Radvinsky adquiriu o OnlyFans em 2018 aos seus fundadores britânicos. A plataforma, criada em 2016, tornou-se amplamente conhecida pelo seu conteúdo para adultos, sendo frequentemente apontada como um dos principais motores de transformação da indústria pornográfica online.

O crescimento do OnlyFans acelerou significativamente durante a pandemia de Covid-19, período em que a procura por conteúdos digitais aumentou de forma acentuada. Apenas três anos após a compra da empresa, Radvinsky entrou na lista de multimilionários da revista Forbes.

A plataforma funciona como uma rede social onde criadores de conteúdos podem partilhar vídeos e fotografias mediante pagamento, seja através de subscrições mensais ou de gorjetas. Apesar de acolher conteúdos variados — como culinária ou fitness —, é sobretudo conhecida pelo material de cariz sexual e pela interação direta entre criadores e utilizadores, através de transmissões em direto, mensagens personalizadas e pedidos específicos.

Em troca da utilização da plataforma, o OnlyFans retém 20% de todas as receitas geradas. De acordo com os dados mais recentes apresentados pela empresa, relativos a 2024, a plataforma registou receitas de 1,4 mil milhões de dólares, resultantes de mais de 7 mil milhões de libras em transações, e contava com mais de 377 milhões de utilizadores. Nesse mesmo ano, cerca de 4,6 milhões de criadores estavam ativos no serviço.

O crescimento exponencial da plataforma sob a liderança de Radvinsky trouxe também um aumento do escrutínio por parte de reguladores e decisores políticos, sobretudo devido à natureza do conteúdo publicado. Em 2024, as autoridades britânicas abriram uma investigação para apurar se menores estariam a aceder a conteúdos pornográficos no site, uma situação que a empresa atribuiu a um problema técnico.

Embora essa investigação tenha sido posteriormente arquivada, o regulador Ofcom aplicou uma multa de cerca de um milhão de libras ao OnlyFans por falhas na resposta a pedidos de informação sobre os mecanismos de verificação de idade dos utilizadores, que, em teoria, devem ter pelo menos 18 anos.

Radvinsky licenciou-se em Economia pela Northwestern University e residia mais recentemente na Florida. Segundo estimativas da Forbes, a sua fortuna ascendia a 4,7 mil milhões de dólares. Nos últimos anos, o empresário terá explorado a possibilidade de vender o OnlyFans.

Para além da sua atividade empresarial, investia em empresas tecnológicas através da firma de capital de risco Leo.com e desenvolveu iniciativas filantrópicas, incluindo doações a instituições como o Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

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