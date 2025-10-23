Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Morreu Álvaro Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça e juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, aos 83 anos, avança a CNN Portugal.

Nascido a 1 de dezembro de 1941, na Nazaré, Álvaro José Brilhante Laborinho Lúcio começou a sua trajetória cultural como ator amador, participando na criação do Grupo de Teatro da Nazaré. Licenciou-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde concluiu também o Curso Complementar de Ciências Jurídicas.

Ao longo da sua vida profissional, exerceu cargos de grande relevância — foi Procurador da República junto do Tribunal da Relação de Coimbra, inspetor do Ministério Público, Procurador-Geral Adjunto da República, diretor da Escola da Polícia Judiciária e do Centro de Estudos Judiciários.

Na política, foi secretário de Estado da Administração Judiciária, ministro da Justiça e deputado à Assembleia da República entre janeiro de 1990 e abril de 1996, e mais tarde ministro da República para a Região Autónoma dos Açores, entre 2003 e 2006, durante o mandato do Presidente Jorge Sampaio.

Laborinho Lúcio destacou-se também pela intensa atividade cívica e académica. Foi dirigente de associações como a APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e a CRESCER-SER, e integrou a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica. Publicou diversos livros sobre justiça, direitos humanos e cidadania, e foi membro da Academia Internacional da Cultura Portuguesa.

Ao longo da sua carreira recebeu múltiplas distinções — foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo pelo Presidente Jorge Sampaio, a Grã-Cruz da Ordem de S. Raimundo de Peñaforte pelo rei de Espanha, e em 2023 foi homenageado com a Medalha de Ouro Comemorativa do 50.º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em novembro de 2024, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade dos Açores, após já ter sido distinguido pela Universidade do Minho.