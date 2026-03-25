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A notícia é avançada pelo jornal ECO, que diz que o homem que pôs em causa a liderança de Ricardo Salgado morreu vítima de doença prolongada aos 71 anos.

De recordar que José Maria Ricciardi foi uma das figuras centrais nos últimos meses de vida do Banco Espírito Santo, já que contestou a liderança do presidente executivo e denunciou ao Banco de Portugal irregularidades na gestão do grupo.

Ricciardi acusou a administração de falsificar contas e disse que Ricardo Salgado tentou mantê-lo em silêncio.

Noutro campo, foi ainda candidato à presidência do Sporting em 2018.

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