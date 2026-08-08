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A notícia foi avançada pelo jornal argentino Infobae, que indica que Jorge Messi morreu durante a madrugada e, por respeito à privacidade da família, não divulgou mais detalhes sobre as circunstâncias médicas da morte. Jorge Messi sofria há vários anos de uma doença cardiovascular.

Marido de Celia Cuccittini e pai de Lionel, Rodrigo, Matías e María Sol, Jorge Messi teve um papel central na carreira do filho, acompanhando-o desde os primeiros anos no futebol e assumindo a gestão dos seus assuntos fora dos relvados.

O homem por trás da carreira de Messi

Jorge Messi acompanhou Lionel desde os tempos em que o filho jogava nas camadas jovens do Newell's Old Boys. Depois de as negociações com o Newell's não avançarem e de uma tentativa de transferência para o River Plate também não se concretizar, Jorge ajudou a preparar a mudança de Lionel Messi para o Barcelona.

Quando a adaptação à vida na Europa se revelou difícil e o início de Lionel no Barcelona não estava a correr como esperado, Jorge decidiu permanecer com o filho em Espanha.

Anos mais tarde, o próprio futebolista recordou esses momentos numa entrevista, explicando que os dois passaram por períodos difíceis e que o pai lhe perguntou se queria continuar em Espanha ou regressar.

Um pai discreto, mas sempre presente

Apesar da importância que teve na carreira do filho, Jorge Messi manteve uma presença discreta. Deu poucas entrevistas ao longo dos anos e raramente falou publicamente, embora tenha acompanhado de perto os grandes momentos da carreira de Lionel.

Era habitual vê-lo junto da família nos Mundiais. A ausência de imagens da família Messi durante o Mundial de 2026, à exceção da presença de Antonela Roccuzzo com os filhos, chegou a chamar a atenção.

Durante a competição, Lionel Messi, de 39 anos, chorou depois de marcar no primeiro jogo da Argentina. Questionado sobre a reação, explicou que tinha passado "uns dias difíceis" por razões alheias ao futebol e que a família estava entre os motivos.

Da fábrica ao papel de representante

Jorge Messi formou-se como técnico químico e começou a trabalhar na fábrica da Acindar na década de 1980, onde chegou a gerente.

Antes disso, também tinha tido uma ligação ao futebol: jogou como médio nas camadas jovens do Newell's Old Boys, clube de que era adepto, mas abandonou a modalidade quando teve de cumprir o serviço militar.

Com a ascensão de Lionel, Jorge tornou-se também responsável pela gestão da carreira e dos negócios do filho, liderando negociações com algumas das maiores empresas do mundo.

O Newell's Old Boys foi uma das primeiras instituições do futebol a reagir à morte, descrevendo Jorge como o homem que, juntamente com Celia Cuccittini, deu apoio à carreira de Lionel desde os primeiros tempos até ao topo do futebol mundial.

Também a Liga Profissional de Futebol argentina deixou uma mensagem de condolências à família.