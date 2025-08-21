Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Caprio tornou-se uma figura mediática ao longo de mais de 40 anos de carreira em Rhode Island, em Nova Inglaterra, nos EUA, conjugando compaixão e humor nas suas decisões judiciais. A sua popularidade disparou com o programa televisivo Caught in Providence, cujos vídeos se tornaram virais nas redes sociais, valendo-lhe a alcunha de “juiz mais simpático do mundo”.

A morte ocorreu após um diagnóstico de cancro do pâncreas. A notícia foi partilhada na conta oficial de Instagram de Caprio, onde foi recordado pelo seu “calor humano” e pela “crença inabalável na bondade das pessoas”.

Ao longo da carreira, o juiz presidiu a milhares de casos na sua cidade natal, Providence, e destacou-se pela proximidade com os cidadãos desde convidar crianças a sentarem-se ao seu lado no tribunal até lançar um boneco de peluche inspirado em si.

Numa entrevista de 2019, citada pela BBC, Caprio explica que o seu trabalho refletia “um pedaço da vida em Rhode Island que espelha os mesmos problemas vividos em todo o país”.

O programa Caught in Providence chegou a ser nomeado para três prémios Daytime Emmy, e Caprio obteve duas nomeações individuais em 2024. A produtora Debmar-Mercury destacou a “marca única de compaixão e bom senso” que o juiz transmitiu, sublinhando que será “profundamente recordado”.

Frank Caprio deixa a esposa, Joyce, com quem esteve casado quase 60 anos, cinco filhos, sete netos e dois bisnetos.