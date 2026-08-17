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Natural de Elvas, descobriu a sua paixão pela música logo na infância, começando a cantar com apenas sete anos de idade.

Em 2006, o seu amor pelo fado trouxe-a até Lisboa, onde passou a atuar nas mais prestigiadas casas de fado”, recorda o Museu do Fado numa nota de pesar.

Ao longo do seu percurso, sagrou-se vencedora da Quinta Grande Noite de Fado em 2019, participou no programa ‘Há Fado na Praça’ (RTP) e alcançou a final do concurso ‘Há Fado na Mouraria’.

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