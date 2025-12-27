Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Eurico José Palheiros de Carvalho Figueiredo nasceu em 1939, em Vila Real. Formado em medicina, especializou-se em psiquiatria e tornou-se Professor Catedrático na Universidade do Porto, onde desenvolveu uma carreira académica de destaque e publicou várias obras nas áreas da psicologia, psicanálise e cultura.

Desde muito jovem, Eurico Figueiredo esteve envolvido em ativismo político. Com apenas 16 anos participou no MUD Juvenil e, aos 18, integrou a campanha do general Humberto Delgado. Durante a década de 1960 foi um dos principais líderes estudantis contra o regime do Estado Novo, chegando a ser preso pela PIDE em várias ocasiões e a viver no exílio na Suíça até 1976 devido à sua atividade política.

Segundo António Correia Campos, antigo ministro socialista e participante da crise académica de 1962 que abalou o Estado Novo, Eurico Figueiredo foi um "três "dirigentes de grande envergadura" que soube gerir essa situação".

Após o 25 de Abril de 1974, aderiu ao Partido Socialista (PS), pelo qual foi eleito deputado à Assembleia da República em várias legislaturas durante as décadas de 1980 e 1990. Destacou-se no parlamento por posições progressistas, incluindo o combate à lei de segurança interna, o debate sobre políticas de toxicodependência e a defesa do património, nomeadamente no processo que levou à suspensão da barragem de Foz Côa.

Eurico Figueiredo também foi uma figura ativa em movimentos cívicos como “Portugal Plural”, que defendeu a regionalização do país, e fundou outros grupos de intervenção cívica. Ao longo da sua vida recebeu diversas homenagens, incluindo a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade em reconhecimento da sua luta pela democracia e pelos direitos civis em Portugal.

Apesar de ter deixado o PS em 1999 por divergências com a liderança de António Guterres, continuou envolvido em debates públicos e em candidaturas políticas posteriores.

