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Eugénio Fonseca, antigo presidente da Cáritas Portuguesa e presidente da Confederação Portuguesa de Voluntariado, morreu esta quarta-feira, aos 69 anos. A morte foi anunciada pelo cardeal D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal.

Natural de Setúbal, Eugénio José da Cruz Fonseca nasceu em 1957 e licenciou-se em Ciências Religiosas pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Era casado e tinha dois filhos.

Eugénio Fonseca assumiu a presidência da Cáritas Diocesana de Setúbal em 1987, função que manteve até 2016. Em 1999, foi nomeado pela Conferência Episcopal Portuguesa presidente da Cáritas Portuguesa, cargo que exerceu até dezembro de 2020.

Ao longo de décadas, destacou-se pela intervenção na área social e pelo trabalho junto das populações mais vulneráveis. A Diocese de Setúbal recordou a sua "dedicação incansável aos mais pobres, frágeis e esquecidos".

Nos últimos anos, Eugénio Fonseca manteve uma intervenção ativa na área do voluntariado. Presidiu à Confederação Portuguesa de Voluntariado, organização que representa entidades e organizações do setor em Portugal.

A Confederação destacou, após a sua morte, o seu "compromisso" com uma sociedade mais humana e participativa e afirmou que guardará "com gratidão" a sua memória e o legado deixado ao voluntariado português.

A morte foi também assinalada pela Diocese de Setúbal, que manifestou "profunda gratidão" pelo seu percurso e testemunho.

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