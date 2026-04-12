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Figura destacada da historiografia portuguesa contemporânea, era professor catedrático no Departamento de Estudos Políticos da NOVA FCSH e investigador no Instituto Português de Relações Internacionais. Licenciado em História e doutorado em Sociologia Histórica, construiu uma carreira académica ligada sobretudo à história global, ao colonialismo, aos impérios e à cultura política, tendo também trabalhado temas como a história do livro, da leitura e das ideias políticas.

Ao longo da sua carreira, passou por várias universidades estrangeiras de prestígio, incluindo Yale, Brown, a Universidade de São Paulo e a Universitat Autònoma de Barcelona, além de ter ocupado a Cátedra Vasco da Gama em Florença. Foi autor de mais de uma dezena de livros e coordenador de várias obras coletivas, tendo também desempenhado um papel relevante na edição de coleções académicas em Portugal.

Em 2013, recebeu o Prémio PEN Clube de Ensaio pelo livro Para que serve a história? e foi distinguido em 2015 com o Prémio Jabuti por uma obra coletiva sobre o Brasil colonial.

Desde 2024, acumulava o cargo de diretor-geral da Biblioteca Nacional de Portugal com a atividade académica. A sua nomeação gerou alguma polémica inicial no setor, mas rapidamente apresentou projetos de modernização da instituição.

A sua morte está a ser amplamente lamentada no meio académico e político, com a ministra da Cultura a destacar o seu “contributo marcante para o estudo da história de Portugal e para o debate público sobre cultura e identidade”, sublinhando o legado que deixa na investigação histórica e na vida intelectual portuguesa.