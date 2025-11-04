Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Conhecido por ser o arquiteto da "guerra ao terror", o republicano foi grande responsável pela invasão dos Estados Unidos ao Iraque.

"A sua amada esposa, Lynne, com quem esteve casado durante 61 anos, as suas filhas, Liz e Mary, e outros familiares estavam com ele no seu falecimento", disse a família, acrescentando que morreu devido a complicações de pneumonia e problemas cardíacos e vasculares.

"Dick Cheney foi um grande e bom homem que ensinou os seus filhos e netos a amar o nosso país e a viver vidas de coragem, honra, amor, bondade e pesca com mosca", acrescentou a família.

"Estamos imensamente gratos por tudo o que Dick Cheney fez pelo nosso país. E somos imensamente abençoados por termos amado e sido amados por este nobre gigante."

O 46º vice-presidente, que serviu ao lado do presidente republicano George W. Bush durante dois mandatos entre 2001 e 2009, foi durante décadas uma figura influente em Washington. Nos seus últimos anos, contudo, Cheney, ainda um conservador de linha dura, acabou por ser amplamente ostracizado pelo seu partido devido às suas intensas críticas ao presidente Donald Trump, a quem chamou "cobarde" e a maior ameaça à república.

Cheney sofreu de doenças cardiovasculares durante a maior parte da sua vida adulta, sobrevivendo a uma série de ataques cardíacos, mas levando uma vida plena e vigorosa. Passou muitos anos reformado após um transplante de coração em 2012, que descreveu numa entrevista de 2014 como "o próprio dom da vida".

