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Através de uma publicação nas redes sociais, os familiares anunciaram a morte do ator, sublinhando que ocorreu de forma súbita. “É com o coração pesado que a nossa família partilha o falecimento repentino do nosso querido Chuck Norris ontem de manhã. Embora queiramos manter as circunstâncias privadas, saibam que estava rodeado pela família e em paz”, lê-se.

A família descreve-o como mais do que uma figura pública: “Para o mundo, era um artista marcial, ator e símbolo de força. Para nós, era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família”.

Chuck Norris ficou conhecido pelos seus papéis em filmes de ação nas décadas de 1980, como “The Delta Force” e “Missing in Action”, e pela personagem Cordell Walker na série televisiva “Walker, Texas Ranger”, nos anos 1990.

Nos últimos anos, tinha-se afastado da representação, surgindo apenas pontualmente em produções como “The Expendables 2”, em 2012. Ainda assim, manteve grande popularidade, sobretudo nas redes sociais, onde continuou a ser associado à sua imagem de força e resistência.

Segundo o site TMZ, o ator terá sido hospitalizado dias antes da morte, numa situação descrita como inesperada, já que na véspera se encontrava ativo e bem-disposto. Poucos dias antes, a 10 de março, tinha celebrado o seu 86º aniversário.