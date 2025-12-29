"Uma das pessoas mais queridas de Borja partiu. A sua generosidade infinita reflecte-se no que pudemos fazer graças a tudo o que o Ecce Homo nos trouxe. Descansa em paz, Cecília, lembrar-nos-emos sempre de ti", disse o presidente da câmara da cidade de Borja, Eduardo Arilla, num post na rede social Facebook.

Aficionada pelas belas artes, no ano de 2012, Giménez quis restaurar a obra de Elías García, que datava de 1923, mas teve que deixar a tarefa pela metade temporariamente. Foi então que um grupo de estudantes, pensando que o seu trabalho já tinha terminado, tiraram algumas fotos que compartilharam na internet, causando assim uma grande agitação.

As imagens, que correram como pólvora pelas redes sociais, antes mesmo que se normalizasse o conceito de "viral", transformaram uma Giménez já então idosa em motivo de chacota e em todo um fenómeno viral. Apesar de não ser a primeira vez que começou uma restauração desse tipo, sempre com sucesso, naquela ocasião, devido ao ruído dos media, acabou por não terminar o seu trabalho.

"No início eu estava péssima, vi as câmeras e tive medo, perdi seis quilos e não fazia nada além de chorar e chorar", lamentava Giménez um ano depois da controvérsia, ao elDiario.es. "Eu só perguntei por que isto aconteceu comigo, se eu o fiz com tanta boa vontade".

Desde 2012, dezenas de milhares de pessoas visitaram o Santuário da Misericórdia de Borja, onde permanece exposto. Esta afluência permitiu levantar fundos tanto para o santuário, como para o Hospital Sancti Spiritus, onde, devido ao seu delicado estado de saúde, residia há alguns anos, juntamente com o filho, que sofre de uma capacidade intelectual.