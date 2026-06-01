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Em comunicado, o partido manifestou pesar pelo falecimento de Carlos Brito, destacando-o como uma “personalidade de referência da vida pública portuguesa” e um “destacado militante do PSD”.

Nascido no Porto, a 19 de novembro de 1935, Carlos Eugénio Pereira de Brito era engenheiro civil. O PSD sublinha que serviu o país com “dedicação e elevado sentido de responsabilidade”, assumindo diversas funções na administração pública, na vida política nacional e no poder local.

O partido destaca ainda o legado deixado por Carlos Brito no desenvolvimento do país e na valorização da engenharia em Portugal. No seio do PSD, desempenhou, entre outras funções, os cargos de vice-presidente da Comissão Política Nacional e de conselheiro nacional.

Ao longo da sua carreira, integrou órgãos de direção e administração da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), Hidroelétrica do Douro, Companhia Portuguesa de Eletricidade, EDP e Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do Porto (SMAS). Foi também fundador do Sindicato dos Engenheiros do Norte.

Na nota divulgada, o PSD realça a competência técnica de Carlos Brito e o seu compromisso com o bem comum, qualidades que, segundo o partido, lhe valeram o respeito de colegas, adversários políticos e cidadãos.

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